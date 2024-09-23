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17:39, 23 сентября 2024Бывший СССР

В МИД предупредили о последствиях украинских атак на Крымский мост

Посол Кузьмин: украинские атаки на Крымский мост нанесут урон морской среде
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Потенциальные украинские атаки на Крымский мост нанесут урон морской среде. О возможных последствиях ударов Киева по российской инфраструктуре суд в Гааге предупредил посол МИД России по специальным поручениям Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.

«Атаки Украины на мост и ее другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде», — заявил дипломат.

В качестве примера Кузьмин напомнил об атаке Украины на российское топливное судно, которая создала риск разлива горючих жидкостей в море.

Ранее Россия назвала беспочвенными обвинения Киева по Керченскому проливу. Международный арбитражный суд будет проводить слушания по делу до 5 октября.

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      Глеб Палехов
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