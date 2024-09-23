В МИД Венгрии заявили о риске третьей мировой войны или раскола мира на блоки

Сийярто допустил возможность третьей мировой войны или раскола мира на блоки

Глава венгерского МИД Петер Сийярто допустил возможность третьей мировой войны или раскола мира на блоки. О рисках дипломат заявил, выступая в Нюю-Йорке на саммите будущего, пишет ТАСС.

«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьезным, или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — подчеркнул он.

По словам министра, Венгрия в прошлом сильно пострадала из-за разделения на блоки. В связи с этим в Будапеште хотят, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью стран и справедливым международным сотрудничеством, резюмировал Сийярто.

Ранее венгерский дипломат заявил, что политики и страны, которые готовы работать над достижением мира на Украине, подвергаются нападениям.

В начале сентября Петер Сийярто рассказал, что Венгрия задумала отдать свою долю денег из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо Украины. По словам министра, правительство страны инициировало выделение 14 миллиардов Европейским союзом на развитие оборонного потенциала африканского государства.