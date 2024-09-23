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17:23, 23 сентября 2024Наука и техника

В НАСА рассказали об ожидании от «Роскосмоса» решения по МКС

ArsTechnica: НАСА ожидает от «Роскосмоса» решения по МКС

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

НАСА ожидает решения от госкорпорации «Роскосмос» по будущему Международной космической станции (МКС). Об этом пишет издание ArsTechnica.

Как заявил на заседании консультативного совета директор программы МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гейтенс, существует неопределенность в вопросе перспектив станции в период с 2028 по 2030 год. По его словам, российская сторона одобрила продление работы МКС с 2024-го до 2028-го, тогда как остальные партнеры по станции решили ее эксплуатировать до 2030-го.

В НАСА надеются, что «Роскосмос» примет решение по МКС в течение 2025 или 2026 года. «Мы ожидаем услышать от них в течение следующего года или двух относительно их дальнейших планов, надеясь, что они также продлятся до 2030 года», — сказал Гейтенс.

В июле 2022-го руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано утверждал, что США намерены продолжать эксплуатацию МКС после выхода России из проекта. Станцию будут использовать до 2030 года.

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      Иван Потапов
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