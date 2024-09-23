Назван один из главных недостатков китайских машин

Аналитик Виноградов заявил о проблеме с совместимостью запчастей и машин из КНР

В настоящее время есть трудности с совместимостью запчастей и китайских автомобилей. Об этом недостатке машин из КНР сообщил директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов, передает KP.RU.

Аналитик уточнил, что проблемы с наличием запчастей для китайских автомобилей возникли еще в 2023 году, однако к настоящему времени подобные трудности удалось решить. В настоящее время эта проблема стоит не так остро, пояснил Виноградов. «Сейчас достать основные детали для наиболее популярных машин — не проблема», — заявил он.

В то же время у владельцев автомобилей китайских брендов сейчас могут возникнуть трудности, связанные с совместимостью их моделей и доступных на рынке запчастей. Это обусловлено тем, что заводы используют разные комплектующие от различных поставщиков. Как подчеркнул эксперт, выпускаемые детали не всегда создаются «по одним лекалам». «Есть вероятность, что запчасть не встанет», — резюмировал Виноградов.

Ранее специалист по покупке автомобилей с пробегом Елена Лисовская назвала еще одну проблему, связанную с китайскими автомобилями, представленными на российском рынке. По ее словам, для ряда новых моделей, поставляемых из КНР в РФ, не получается обеспечить необходимое обслуживание. В результате владельцы подобных машин порой вынуждены ждать поставки необходимой запчасти или комплектующей несколько месяцев.