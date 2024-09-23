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15:12, 23 сентября 2024Экономика

Назван один из главных недостатков китайских машин

Аналитик Виноградов заявил о проблеме с совместимостью запчастей и машин из КНР

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В настоящее время есть трудности с совместимостью запчастей и китайских автомобилей. Об этом недостатке машин из КНР сообщил директор торговой сети по продаже запчастей Роман Виноградов, передает KP.RU.

Аналитик уточнил, что проблемы с наличием запчастей для китайских автомобилей возникли еще в 2023 году, однако к настоящему времени подобные трудности удалось решить. В настоящее время эта проблема стоит не так остро, пояснил Виноградов. «Сейчас достать основные детали для наиболее популярных машин — не проблема», — заявил он.

В то же время у владельцев автомобилей китайских брендов сейчас могут возникнуть трудности, связанные с совместимостью их моделей и доступных на рынке запчастей. Это обусловлено тем, что заводы используют разные комплектующие от различных поставщиков. Как подчеркнул эксперт, выпускаемые детали не всегда создаются «по одним лекалам». «Есть вероятность, что запчасть не встанет», — резюмировал Виноградов.

Ранее специалист по покупке автомобилей с пробегом Елена Лисовская назвала еще одну проблему, связанную с китайскими автомобилями, представленными на российском рынке. По ее словам, для ряда новых моделей, поставляемых из КНР в РФ, не получается обеспечить необходимое обслуживание. В результате владельцы подобных машин порой вынуждены ждать поставки необходимой запчасти или комплектующей несколько месяцев.

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