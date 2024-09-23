Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 23 сентября 2024Россия

В России одобрили освобождение бойцов СВО от наказания на стадии суда

Правительство России одобрило освобождение бойцов СВО от наказания на этапе суда

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В правительстве России одобрили освобождение бойцов специальной военной операции (СВО) от наказания на стадии суда, передает ТАСС.

Речь идет о приостановке и впоследствии прекращении судебного производства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Вооруженными силами России не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Внести изменения планируют в статью 78.1 Уголовного кодекса России и в Уголовно-процессуальный кодекс России.

В правительстве заверили, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.

«Реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы России», — заключили в правительстве России.

Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые решили отправиться в зону специальной военной операции и заключили контракт с министерством обороны еще в августе. Предполагалось, что инициатива восполнит возникший правовой пробел, по которому до сегодняшнего дня решение этих вопросов на этапе судебного производства законодательно не урегулировано.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

      Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

      Китай резко сократил ввоз одного вида продукции из России

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше