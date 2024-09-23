В России одобрили освобождение бойцов СВО от наказания на стадии суда

Правительство России одобрило освобождение бойцов СВО от наказания на этапе суда

В правительстве России одобрили освобождение бойцов специальной военной операции (СВО) от наказания на стадии суда, передает ТАСС.

Речь идет о приостановке и впоследствии прекращении судебного производства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Вооруженными силами России не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Внести изменения планируют в статью 78.1 Уголовного кодекса России и в Уголовно-процессуальный кодекс России.

В правительстве заверили, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.

«Реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы России», — заключили в правительстве России.

Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые решили отправиться в зону специальной военной операции и заключили контракт с министерством обороны еще в августе. Предполагалось, что инициатива восполнит возникший правовой пробел, по которому до сегодняшнего дня решение этих вопросов на этапе судебного производства законодательно не урегулировано.