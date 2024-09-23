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13:15, 23 сентября 2024Мир

В Сербии министра высмеяли из-за двух яиц

Министр торговли Сербии Момирович: два яйца необходимы для полноценного питания

Фото: Shi Zhongyu / Globallookpress.com

Для полноценного питания человеку необходимо всего два куриных яйца в день. Об этом заявил министр торговли Томислав Момирович в эфире телеканала K1, передает издание N1.

Политик перечислял дешевые товары питания в рамках предоставляемой государственной программы. «Яйцо стоит 11 динаров (10 рублей по актуальному курсу — прим. "Ленты.ру"). Обед из двух яиц — 22 динара. Это еда, которая может насытить человека на весь день», — заявил в прямом эфире политик. Ведущий тут же его поправил, и Момирович переформулировал мысль, сказав, что имел в виду сугубо калорийность двух яиц, а не то, что ими можно питаться весь день.

Однако в сербском обществе слова политика вызвали бурную реакцию. Пользователи интернета восприняли их буквально и начали высмеивать слова Момировича. В то же время оппозиционный депутат Народной скупщины (парламент Сербии) Елена Милошевич обвинила министра в заговоре против сербов.

Ранее поводом для шуток в сети стал премьер-министр непризнанного Косово (де-юре часть Сербии), который не смог решить задачу по математике во время посещения местной школы.

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      Сергей Болиев
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