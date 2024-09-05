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16:29, 5 сентября 2024Мир

Премьер Косово извинился за нерешенную задачу по математике

Премьер Косово Курти извинился за то, что не смог решить задачу по математике

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти извинился за то, что не смог решить задачу по математике во время посещения местной школы. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Благодаря вашему приему мне вновь захотелось сесть за школьную скамью. Но должен отметить, что теперь я рад, что в тот момент не был одним из учеников, потому что не получил бы проходной балл», — заявил Курти.

С таким заявлением премьер непризнанной республики выступил после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором он неверно решил линейное уравнение с одной переменной. Курти уверенно написал ответ «Х = 5» на доске, а присутствовавшие в классе поаплодировали политику. При правильном решении уравнения Х был бы равен нулю.

Курти в своей публикации добавил, что «понял бы, что правильный ответ — "Х = 0"», если бы «подумал еще немного». Он усомнился в том, что у него хватило бы в этом случае смелости написать ответ на доске. Он также поблагодарил руководство учебного заведения за теплый прием в новом здании школы и добавил, что «приносит свои извинения» за допущенную ошибку.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Европейский союз может потребовать от его страны признать самопровозглашенную республику Косово, если Сербия пойдет на уступки и введет санкции против России.

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      Елизавета Мытарева
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