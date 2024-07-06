В Сербии заявили о своем праве выбирать друзей

Вице-премьер Вулин: ЕС не может требовать от Сербии ввести санкции против России

Евросоюз не имеет права требовать от Сербии ввести санкции против России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его слова приводит РИА Новости.

«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны — святыня, и Украины — святыня, а границы Сербии — вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия — малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», — сказал он.

Ранее Вулин подчеркнул, что Сербия не поддержит санкции Запада против России, чтобы не потерять друга.

По его словам, требование о введении антироссийских ограничений добавилось к многочисленным условиям для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что если Белград пойдет на это и откажется от «исторически самого надежного друга», то затем ЕС поставит условие об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а потом потребовали бы признать Косово.