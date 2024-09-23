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12:42, 23 сентября 2024Экономика

В Совфеде заявили о множестве неформальных санкций против россиян

Сенатор Епифанова: в отношении россиян действует множество неформальных санкций

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В настоящее время в отношении россиян действует множество неформальных санкций, которые ввели власти западных стран, включая государства Евросоюза (ЕС), США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Японию. Об этом заявила сенатор РФ Ольга Епифанова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Член Совета Федерации (Совфеда) от исполнительной власти Республики Коми уточнила, что вышеуказанные неформальные санкции подразумевают в том числе социокультурные, образовательные и экономические ограничения. Речь идет, например, об ограничении доступа к хранению информации на облачных сервисах для граждан РФ, на поездки по территории западных стран, на пролет российских самолетов.

Кроме того, граждане РФ могут сталкиваться с проблемами при открытии счетов в иностранных банках, осуществлении денежных переводов и использовании различных платежных систем. Некоторые западные высшие учебные учреждения, добавила она, могут вводить неформальные бойкоты для желающих поступить туда россиян. Все вышеуказанные ограничения, как отметила сенатор, в итоге создают трудности для граждан РФ, которые занимаются бизнесом или учебой за границей, а также планируют путешествовать.

От западных санкций страдают не только рядовые россияне, но и представители бизнеса третьих стран, которые поддерживают деловые связи с контрагентами из РФ. Так, в начале сентября 2024 года власти США внесли в SDN-list две индийские компании и их суда за связь с российским проектом «Арктик СПГ-2». В черный список попали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Кроме того, санкции Соединенных Штатов затронули зарегистрированные под флагом Палау газовозы Mulan и New Energy.

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