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11:57, 23 сентября 2024Мир

В Турции оценили вероятность встречи Эрдогана и Асада на саммите в Казани

В Турции заявили об отсутствии договора о встрече Эрдогана и Асада в Казани
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Договоренностей о встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада на саммите БРИКС в Казани нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Так в канцелярии оценили публикацию колумниста турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдуллы Каракуша о первой возможной встрече лидеров двух стран в России. Собеседник агентства отказался комментировать вероятность того, что лидеры поприветствуют друг друга в случае приезда на саммит.

Ранее Эрдоган заявил, что готов встретиться с Асадом. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира на Ближнем Востоке. Турецкий президент также отметил, что нынешнее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину.

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      Виктория Кондратьева
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