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15:53, 21 сентября 2024Мир

Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом

Президент Эрдоган готов к встрече с Асадом на фоне войны на Ближнем Востоке

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к проведению встречи с лидером Сирии Башаром Асадом. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира на Ближнем Востоке. Слова Эрдогана приводит турецкое издание Hurriyet.

«Мы выступили с призывом по этому вопросу и выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Мы к этому готовы. Как две страны с мусульманским населением, мы хотим как можно скорее осуществить это единство», — заявил Эрдоган, отметив, что ждет решения второй стороны.

Турецкий президент также отметил, что нынешнее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину.

В июле Эрдоган допустил, что президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений.

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      Екатерина Подвигина
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