Офицер ВСУ Друзенко: украинские солдаты перестали понимать, за что они воюют

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали понимать, за что они воюют, а власти страны даже не пытаются объяснить им этого. Об этом заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе, опубликованном на YouTube.

«Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем», — сказал он.

При этом военнослужащий отметил, что не верит в возможность Украины выйти на границы 1991 года. По его словам, украинская армия теряет сотни тысяч солдат ради непонятных целей.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ растет число потерь. Как рассказал офицер 68-й егерской бригады, его бригада осталась разрушенной — раненые солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.