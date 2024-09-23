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15:45, 23 сентября 2024Ценности

Виктория Боня показала крупным планом обгоревшее лицо с герпесом на губах

Ведущая Виктория Боня показала крупным планом обгоревшее лицо с герпесом
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Telegram-канал «Виктория Боня»

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала в Telegram обгоревшую во время подъема на гору кожу.

Известно, что 44-летняя инфлюэнсерша отправилась в поход на восьмитысячник Манаслу в Гималаях. При этом на размещенном кадре она продемонстрировала крупным планом лицо, нижняя часть которого приобрела фиолетовый оттенок. Также знаменитость отметила, что у нее на губах появился герпес.

«Коротко о том, как я сходила на ротацию. Ротация — это акклиматизация в горах, когда ты идешь из базового в первый, второй, третий лагерь и спишь там в палатках на каждой высоте по две ночи, а потом возвращаешься в базовый лагерь. Обычно после ротации ты готов к восхождению!» — указала в подписи автор поста.

Ранее в сентябре Виктория Боня также показала внешность на фото школьных времен.

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      Карина Черных
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