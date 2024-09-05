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14:52, 5 сентября 2024Ценности

Виктория Боня показала внешность на фото школьных времен

44-летняя телеведущая Виктория Боня показала внешность на фото школьных времен

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность на фото времен детства. Данный кадр она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость продемонстрировала, как выглядела в десятилетнем возрасте. Она предстала на снимке в школьной форме с кружевным воротником и с повязанным на шее пионерским галстуком. Также у девочки были завязаны волосы на макушке.

«Здесь мне 10 лет, и тут четко видно, что брови у меня всегда были полупрозрачные», — указала в подписи инфлюэнсерша.

Ранее в сентябре Виктория Боня примерила розовое бикини своей 12-летней дочери Анджелины Смерфит.

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      Карина Черных
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