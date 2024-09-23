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20:56, 23 сентября 2024Мир

Во Франции заявили о награде Зеленского за узурпацию власти

Политик Филиппо: США наградили Зеленского за узурпацию власти на Украине

Фото: Leon Neal / Reuters

США наградили украинского лидера Владимира Зеленского за узурпацию власти на Украине. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Это не шутка! Сегодня утром в Вашингтоне Зеленского наградили призом американских неоконсерваторов в виде "Золотой тарелки" за его вклад в развитие человечества. Скорее всего, речь идет о войне, коррупции, цензуре, сохранении власти без выборов», — отметил политик.

Ранее Филиппо отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз намерен выделить Украине кредит на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от российских активов. Он подчеркнул, что ЕС украл у России деньги для финансирования Киева.

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      Семен Александров
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