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13:30, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали неожиданную пользу хинкали

Врачи Малышева и Коновалов заявили, что хинкали способствуют заживлению ран

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, назвали неожиданную пользу хинкали. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что это блюдо способствует заживлению ран. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что в состав хинкали часто входит кинза. «Кинза содержит витамин К, а витамин К способствует заживлению ран, то есть улучшает агрегацию тромбоцитов для того, чтобы не было кровотечений», — объяснил Коновалов.

Малышева добавила, что хинкали не является блюдом для ежедневного употребления, однако иногда можно съедать по две-три хинкали без вреда для здоровья.

Ранее Коновалов раскрыл россиянам пользу пиццы. Специалист заявил, что один из компонентов теста для пиццы — мука — содержит селен. Этот элемент, отметил врач, необходим для того, чтобы нормально работала щитовидная железа. В сыре моцарелла, который часто добавляют в пиццу, содержится кальций — вещество, укрепляющее кости, сообщил медик.

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      Олег Давыдов
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