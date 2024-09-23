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08:01, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу пиццы

Врач Коновалов заявил, что помидоры из пиццы могут защитить от рака

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов, работавший в Италии, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам пользу пиццы. Выпуск, в котором он рассказал о свойствах этого традиционного итальянского блюда, доступен на сайте телеканала.

Специалист заявил, что один из компонентов теста для пиццы — мука — содержит селен. Этот элемент, отметил Коновалов, необходим для того, чтобы нормально работала щитовидная железа. В сыре моцарелла, который часто добавляют в пиццу, содержится кальций — вещество, укрепляющее кости, сообщил врач.

В состав блюда обычно входят помидоры, которые содержат ликопин, добавил Коновалов. Это вещество может защитить мужчин от рака предстательной железы. «Ликопина в [термически] обработанных помидорах в несколько раз больше, чем в сырых», — уточнил офтальмолог.

Ранее также Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали неожиданную пользу индийских пирожков с картошкой. Они заявили, что в начинке содержится кремний, защищающий кости от разрушения.

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      Мария Большакова
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