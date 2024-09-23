ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами образца НАТО

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Обстрелы Никитовского и Центрально-Городского районов Горловки фиксируются с утра 23 сентября. Как сообщили в СЦКК, ВСУ используют для ударов по городу и кассетные боеприпасы.

Также в ДНР зафиксировали обстрелы Петровского района Донецка в 15:05 и 15:15 23 сентября. По предварительной информации, удары наносились из района населенного пункта Курахово.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал число пострадавших при обстрелах ВСУ 19 сентября. Он уточнил, что под обстрел попали город Горловка и село Георгиевка.