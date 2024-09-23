Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:47, 23 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами образца НАТО

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Обстрелы Никитовского и Центрально-Городского районов Горловки фиксируются с утра 23 сентября. Как сообщили в СЦКК, ВСУ используют для ударов по городу и кассетные боеприпасы.

Также в ДНР зафиксировали обстрелы Петровского района Донецка в 15:05 и 15:15 23 сентября. По предварительной информации, удары наносились из района населенного пункта Курахово.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал число пострадавших при обстрелах ВСУ 19 сентября. Он уточнил, что под обстрел попали город Горловка и село Георгиевка.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

      Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

      Китай резко сократил ввоз одного вида продукции из России

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше