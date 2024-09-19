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21:20, 19 сентября 2024Бывший СССР

Глава ДНР назвал число пострадавших при обстрелах ВСУ

Пушилин: при обстрелах ВСУ по территории ДНР пострадали 5 мирных жителей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пять мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой народной республике (ДНР), совершенных в четверг, 19 сентября. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под обстрел попали город Горловка и село Георгиевка. При ударах пострадали двое мужчин и три женщины, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, по словам Пушилина, были повреждены объект гражданской инфраструктуры и один автомобиль. Он сообщил, что ВСУ 11 раз атаковали территорию региона, выпустив более 25 единиц боеприпасов.

Ранее Пушилин усомнился в скором проведении переговоров между Москвой и Киевом. Он полагает, что стороны конфликта не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.

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      Марина Совина
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