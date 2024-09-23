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19:15, 23 сентября 2024Мир

ВВС Израиля ударили по штабным офисам «Хезболлы» в Бейруте

Al Jadeed: ВВС Израиля выпустили ракеты по офисам «Хезболлы» на юге Бейрута

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустили ракеты по штабным офисам шиитской милиции организации «Хезболла» на юге Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

По данным телеканала, израильская авиация ударила по зданиям, расположенным внутри жилого квартала Мади, куда в настоящее время направляются кареты скорой помощи.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что целью атаки был один из членов руководства «Хезболлы» Али Караки, который мог быть ликвидирован в результате удара.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные готовятся нанести удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана. Он добавил, «Хезболла» хранит стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита.

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      Семен Александров
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