Женщина расправилась с мужем и три года выдавала себя за него в социальных сетях

В США женщина застрелила мужа и закопала его на участке перед домом

Жительницу штата Флорида, США, признали виновной в расправе над мужем. Об этом сообщает People.

В феврале 2018 года друг Майкла Дугласа Шейвера обратился в полицию с просьбой проверить, все ли с тем в порядке. По его словам, он уже три года его не видел. Полицейские начали расследование с посещения дома пропавшего. Там по-прежнему жила его жена Лори Ли Шейвер. Она заявила, что в 2015 году Майкл ушел из семьи, оставив ее с двумя детьми. После, согласно словам Лори, она нашла нового супруга, с которым завела еще двух детей.

9 марта 2018 года полицейские собаки обыскали участок перед домом женщины и нашли останки ее мужа, закопанные под ямой для костра. На его затылке остался след от пули. В сентябре 2020 года женщина как главная подозреваемая предстала перед судом. В ходе следствия выяснилось, что Лори несколько лет пользовалась аккаунтами мужа в разных социальных сетях, выдавая себя за него.

В 2023 году адвокат Лори подал ходатайство, из которого следовало, что в действительности виновницей преступления является 15-летняя дочь женщины. Согласно показаниям девочки, между ее родителями произошла драка, которую она решила прекратить с помощью пистолета. Присяжные не поверили ее признанию и вынесли обвинительный вердикт Лори. О ее приговоре станет известно в ноябре.

Ранее стали известны подробности расправы над Кристиной Йоксимович — финалисткой конкурса красоты «Мисс Швейцария 2007». Полиция установила, что Йоксимович была расчленена с помощью лобзика, садовых ножниц и ножа собственным мужем.

