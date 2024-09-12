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21:02, 12 сентября 2024Из жизни

Муж перемолол в блендере финалистку конкурса «Мисс Швейцария»

Муж финалистки конкурса красоты «Мисс Швейцарии» перемолол ее останки в блендере

Фото: @catwalkcoach

Стали известны подробности расправы над Кристиной Йоксимович — финалисткой конкурса красоты «Мисс Швейцария 2007». Об этом пишет New York Post.

Изуродованные останки 38-летней Йоксимович нашли в ее доме в феврале. Главным подозреваемым в этом деле стал ее муж Томас. Сначала он утверждал, что наткнулся на женщину уже без признаков жизни и расчленил ее в прачечной под действием паники. В марте Томас все же признался в преступлении, однако заявил, что Йоксимович первая напала на него с ножом и он действовал исключительно в целях самозащиты. Судмедэкспертиза опровергла его показания.

Полиция установила, что Йоксимович была расчленена с помощью лобзика, садовых ножниц и ножа. Несколько частей ее тела мужчина перемолол в блендере, а затем растворил в химическом растворе. Как выяснилось, Томас применял к жене насилие и раньше. В суде мужчину описали как хладнокровного человека, который не способен к эмпатии.

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Йоксимович выиграла корону «Мисс Северо-Западной Швейцарии», а после финала «Мисс Швейцарии» открыла бизнес-проект по подготовке моделей к дефиле. В 2013 году она была наставницей модели Доминик Риндеркнехт на конкурсе «Мисс Вселенная». У нее остались две дочери.

Ранее сообщалось, что бандиты нашли участницу конкурса красоты «Мисс Эквадор» по фотографии тарелки с севиче из осьминога и жестоко расправились с ней.

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      Юлия Юткина
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