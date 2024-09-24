«11 лет — непозволительная роскошь». Помощник Путина выступил за сокращение времени обучения в школах и вузах

Мединский выступил за сокращение времени на образование в школах и вузах РФ

Продолжительность образования в школах и вузах России могут сократить, чтобы молодое поколение получило возможность раньше заняться профориентацией. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь Владимир Мединский помощник президента России

Помощник президента заметил, что в будущем образовательный процесс в учебных заведениях станет более «спрессованным», чтобы учащиеся смогли раньше начать размышлять о выборе профессии.

Владимир Мединский. Фото: Belkin Sergey / Globallookpress.com

Мединский предсказал сокращение традиционного образования в ближайшее десятилетие

На встрече с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» Владимир Мединский заметил, что уже в ближайшее десятилетие традиционное пяти-шестилетнее образование будет сокращено. Он добавил, что тот, кто не будет каждые десять лет осваивать новую профессию или специализацию, в итоге окажется неконкурентоспособным.

Я полагаю, что и классическое пяти-шестилетнее образование в ближайшее десятилетие уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, оно будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшее обозримое время, (…) ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться Владимир Мединский помощник президента России

Председатель РВИО подчеркнул, что молодые люди, выходящие на работу в 22 года, окажутся уже неконкурентоспособными, так как их обгонят более подготовленные ровесники. В качестве примера Мединский привел жизнь поэта Михаила Лермонтова, который учился в течение двух лет. Кроме того, помощник президента выступил за то, чтобы каждый настраивался на получение нескольких образований в течение жизни.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Рособрнадзоре заявили об отсутствии предложений по замене ЕГЭ

В Рособрнадзор так и не поступило ни одного предложения по достойной замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

До сих пор никем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний Анзор Музаев глава Рособрнадзора

Он подчеркнул, что в настоящий момент именно ЕГЭ считается наиболее современной и независимой проверкой знаний обучающихся при выпуске из школы. Помимо этого, результаты данного экзамена признаются в качестве вступительных испытаний во всех вузах страны.