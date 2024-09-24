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19:36, 24 сентября 2024Ценности

86-летняя Джейн Фонда в сияющем наряде появилась на модном показе в Париже

Актриса Джейн Фонда в сияющем наряде появилась на показе L'Oréal Paris в Париже

Фото: Jean-Baptiste Soulliat / Globallookpress.com

Американская актриса, общественная активистка и писательница Джейн Фонда в сияющем наряде появилась на модном показе L'Oréal Paris в Париже. Соответствующие снимки публикует Page Six.

86-летняя звезда «Книжного клуба» предстала перед публикой в сияющем плаще серебристого цвета, черных колготках и кроссовках с металлическими вставками. При этом визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы ярко-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ей объемные кудри.

Известно, что в показе также приняли участие телезвезда Кендалл Дженнер, супермодель Кара Делевинь и актриса Ева Лонгория.

В феврале прошлого года Джейн Фонда объяснила важность регулярных тренировок в любом возрасте. Тогда актриса рассказала, что не занималась спортом до 40 лет, в том числе старалась как можно меньше посещать уроки физкультуры в школе. Однако, по словам знаменитости, в зрелом возрасте она стала более активной, и качество ее жизни, а также фигура и ментальное здоровье значительно улучшились.

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      Мария Винар
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