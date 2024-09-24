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14:38, 24 сентября 2024Экономика

Акции Tesla взлетели

Barron’s: акции производителя электрокаров Tesla подорожали почти на 5 %

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

На фоне оптимистичного прогноза по поставкам электромобилей в третьем квартале акции Tesla подорожали почти на пять процентов. Благодаря взлетевшей стоимости ценных бумаг компания сможет окончить год без убытков, сообщает Barron’s.

По итогам торгов 23 сентября акции Tesla выросли на 4,93 процента, до 250 долларов за штуку. На следующий день они подорожали еще на 1,28 процента.

Как отмечают эксперты, благодаря оптимистичному прогнозу аналитика Barclays Дэна Леви по поставкам в третьем квартале (он ожидает роста отгрузок на восемь процентов, до 470 тысяч единиц) и ожиданиям презентации роботакси, намеченной на 10 октября, компания вернулась в безубыточную зону. В середине апреля ценные бумаги производителя электрокаров падали на 44 процента, до 138 долларов.

В июле чистая прибыль по итогам второго квартала Tesla рухнула до 1,48 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем годом ранее. Прибыль стала минимальной за последние пять лет. На этом фоне акции компании на премаркере биржи NASDAQ упали почти на восемь процентов. Компания стала меньше зарабатывать после снижения цен на автомобили ради оживления спроса и роста расходов на проекты в области искусственного интеллекта. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,52 доллара, что на 17 процентов хуже прогнозов.

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