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08:27, 24 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о «дающих деру в сторону Киева» подразделениях ВСУ

Алаудинов: ВСУ понимают, что фронт в ДНР рухнул
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) понимают, что не смогут удержать позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

По его словам, противник понимает, что фронт рухнул. «Похихоньку он делает ноги в сторону Киева, потихоньку собирается и дает деру», — пояснил генерал.

Алаудинов отметил боевой дух российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Моральное состояние бойцов приближает победу России, добавил он.

В том же видеообращении командир «Ахмата» рассказал о спасении российских бойцов, которые оказались окружены подразделениями ВСУ в Курской области. Он сообщил, что окруженные бойцы около месяца держали оборону, после чего были успешно выведены в тыл.

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      Алан Босиков
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