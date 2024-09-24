Алаудинов заявил о «дающих деру в сторону Киева» подразделениях ВСУ

Алаудинов: ВСУ понимают, что фронт в ДНР рухнул

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) понимают, что не смогут удержать позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

По его словам, противник понимает, что фронт рухнул. «Похихоньку он делает ноги в сторону Киева, потихоньку собирается и дает деру», — пояснил генерал.

Алаудинов отметил боевой дух российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Моральное состояние бойцов приближает победу России, добавил он.

В том же видеообращении командир «Ахмата» рассказал о спасении российских бойцов, которые оказались окружены подразделениями ВСУ в Курской области. Он сообщил, что окруженные бойцы около месяца держали оборону, после чего были успешно выведены в тыл.