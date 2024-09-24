Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС России. Военные около месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС России из окружения в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВС России, которые около месяца оставались в окружении в Курской области после нападения украинской армии, были успешно выведены. По его словам, спецназовцы не имели прямого доступа к окруженным российским военным.

Конечно, если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

По словам Алаудинова, все спасенные военные находятся в госпиталях. Он добавил, что большинство из них было решено вывезти из Курской области на лечение в Москву и другие российские регионы.

Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники предотвратили попытку прорыва украинских войск вглубь Курской области.

Военнослужащие из состава группировки войск «Север» поразили солдат ВСУ вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак» в приграничных районах российского региона.

Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории Министерство обороны РФ

В рядах ВСУ в Курской области зафиксированы иностранные подразделения

Алаудинов заявил, что иностранные подразделения зафиксированы в рядах украинской армии на территории Курской области на отдельных участках.

По его словам, иностранцы выполняют различные функции в ВСУ, в том числе их бросают на штурмы. В день нападения украинских войск на Курскую область наемники из-за границы шли впереди вместе с солдатами ВСУ, так как «операция была организована, подготовлена комитетом штабов блока НАТО», отметил Алаудинов.

Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

Также командир «Ахмата» добавил, что Вооруженные силы Украины активизируются в Курской области на фоне поездки президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. «Последние ресурсы, что у них есть, они попытаются куда-нибудь закинуть, чтобы себя показать, что они якобы что-то могут», — сказал он.

В Курской области сотни человек пропали с начала вторжения ВСУ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе пропали сотник человек с начала вторжения украинский войск. По его словам, с августа поступило более 770 заявлений о пропавших местных жителях. Он уточнил, что среди них есть коллективные обращения от организаций, которые разыскивают сразу нескольких сотрудников.

При освобождении нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из которых искали по запросам родственников. Еще 101 жителя нашли сотрудники правоохранительных органов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что с момента вторжения в Курскую область вывезли в неизвестном направлении часть мирных жителей. Отмечается, что они находятся за пределами России, их судьба неизвестна.