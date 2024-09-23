В Курской области сотни человек пропали с начала вторжения ВСУ. Что известно об их судьбе?

Около 270 человек удалось найти при освобождении Курской области от ВСУ

В Курской области сотни человек пропали с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об их судьбе сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

С начала августа поступило более 770 заявлений о пропавших местных жителях. По словам губернатора, среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников.

При освобождении нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из которых искали по запросам родственников. Еще 101 жителя нашли сотрудники полиции.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

ВСУ вывозят жителей Курской области в неизвестном направлении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с момента вторжения в Курскую область вывезли в неизвестном направлении часть мирных жителей. Отмечается, что они находятся за пределами России, их судьба неизвестна.

Об отсутствии данных о жителях приграничного региона, вывезенных украинскими военными, также сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она поделилась, что сейчас к ней поступает много обращений о преступлениях украинской стороны в Курской области. «С 5 августа этого года 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области», — разъяснила Москалькова, выступая с докладом.

Некоторые жители региона отказываются от эвакуации

Волонтеры пытаются уговорить людей передумать, но удается это далеко не всегда. В таких случае жителям оставляют гуманитарную помощь. По словам волонтера Константина (Киазо) Липартиа, иногда одних и тех же людей приходится вывозить по несколько раз, так как они возвращаются. Отмечается, что часто причиной нежелания уезжать становятся пожилые родственники.

Кроме того, мужчины из числа жителей Курской области готовы самоотверженно защищать свои дома от ВСУ, сообщил руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев. «Они все очень по-боевому (настроены, — прим. «Ленты.ру»). В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать? То есть такой настрой, серьезный», — заявил волонтер.

По его словам, люди чаще всего переживали из-за оставленного скота. В основном не хотели эвакуироваться пожилые люди, однако волонтеры убеждали их и вывозили в безопасное место.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За неделю из Курской области эвакуировали более 6 тысяч россиян

Как сообщили в МЧС 20 сентября, за неделю из региона уехали более шести тысяч россиян. Граждане выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами.

В ведомстве отметили, из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек, а по индивидуальным заявкам из серой зоны (участков в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил) эвакуировали 1339 человек.

«В пунктах временного размещения в 32 регионах России находятся порядка 11 тысяч человек (...) За прошедшую неделю 100 жителям приграничья удалось установить связь с родственниками», — говорится в сообщении.

Ранее жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве. Из региона эвакуироваться ему помог волонтер. Но связаться с родственниками мужчина не мог. По его мнению, выйти на связь с близкими у него получилось после того, как в пункте временного размещения в столице составили списки прибывших.