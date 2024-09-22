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12:54, 22 сентября 2024Россия

Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

Волонтеры показали жителей Глушковского района, отказавшихся от эвакуации

Кадр: rbc.ru

Некоторые жители Глушковского района Курской области отказываются покидать свои дома, несмотря на то, что эвакуацию объявили еще 14 августа — после захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этот приграничный регион. Волонтеры сняли на видео людей, не желающих эвакуироваться, передает РБК.

Собеседники издания рассказали, что пытаются уговорить людей передумать, однако удается это далеко не всего. В таких случае жителям оставляют гуманитарную помощь. По словам волонтера Константина (Киазо) Липартиа, иногда одних и тех же людей приходится вывозить по несколько раз, так как они возвращаются. Отмечается, что часто причиной нежелания оставлять дома становятся пожилые родственники.

Ранее депутат Курской облдумы Алексей Золотарев показал кадры, которые он снял в пострадавшем от атак украинской армии Глушковском районе. На опубликованных в социальной сети кадрах видны многочисленные разрушения — взорванный мост, разрушенные здания и горящий продуктовый магазин. В кадр попала и подбитая военная техника.

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      Екатерина Подвигина
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