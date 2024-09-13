Депутат снял взорванный мост, подбитую технику и горящий магазин в российском регионе

Депутат облдумы Золотарев показал разрушения в Глушковском районе под Курском

Депутат Курской облдумы Алексей Золотарев показал кадры, которые он снял в пострадавшем от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) Глушковском районе региона. Видео парламентарий выложил на своей странице во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видны многочисленные разрушения — взорванный мост, разрушенные здания и горящий продуктовый магазин. В кадр попала и подбитая военная техника. Также на видео можно заметить, что некоторые предприятия заложили оконные проемы мешками с песком.

Депутат поговорил с местными жителями, предложив им эвакуироваться в безопасные районы, но некоторые из них отказались.

Глушковский район Курской области регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Кроме того, в соседних районах больше месяца продолжаются бои с вторгнувшимися на территорию региона украинскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.