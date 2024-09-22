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08:35, 22 сентября 2024Россия

Волонтер рассказал о готовых до конца защищать свои дома жителях Курской области

Волонтер Киосев: жители Курской области готовы до конца защищать дома от ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев рассказал РИА Новости, что мужчины из числа жителей Курской области отказывались эвакуироваться и готовы были самоотверженно защищать свои дома от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они все очень по-боевому (настроены, — прим. "Ленты.ру"). В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать? То есть такой настрой, серьезный», — заявил волонтер.

По его словам, люди чаще всего переживали из-за оставленного скота. В основном не хотели эвакуироваться пожилые люди, однако волонтеры убеждали их и вывозили в безопасное место.

Ранее многодетная россиянка из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как с супругом и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около их дома упали три ракеты ВСУ.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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