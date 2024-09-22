Волонтер рассказал о готовых до конца защищать свои дома жителях Курской области

Волонтер Киосев: жители Курской области готовы до конца защищать дома от ВСУ

Руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев рассказал РИА Новости, что мужчины из числа жителей Курской области отказывались эвакуироваться и готовы были самоотверженно защищать свои дома от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они все очень по-боевому (настроены, — прим. "Ленты.ру"). В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать? То есть такой настрой, серьезный», — заявил волонтер.

По его словам, люди чаще всего переживали из-за оставленного скота. В основном не хотели эвакуироваться пожилые люди, однако волонтеры убеждали их и вывозили в безопасное место.

Ранее многодетная россиянка из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как с супругом и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около их дома упали три ракеты ВСУ.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.