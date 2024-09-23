Москалькова заявила об отсутствии данных о вывезенных ВСУ жителях Курской области

Татьяна Москалькова: нет данных о судьбе вывезенных ВСУ жителях Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии данных о судьбе жителей Курской области, которые были вывезены Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Омбудсмен также поделилась, что сейчас к ней поступает много обращений о преступлениях украинской стороны в Курской области.

«С 5 августа этого года 1 118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области», — разъяснила Москалькова, выступая с докладом.

До этого российский омбудсмен рассказала о работе с Киевом по взаимным посещениям военнопленных. Москалькова подчеркнула, что во время посещения передаются письма для родственников пленников.

Она заверила, что уполномоченные находятся в тесном взаимодействии с компетентными органами.