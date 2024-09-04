Москалькова сообщила о работе с Украиной по взаимным посещениям военнопленных

Москалькова заявила о работе с Киевом по взаимным посещениям военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о продолжении работы с Украиной по взаимному посещению военнопленных. Ее слова передает ТАСС.

«Мы участвуем в оказании помощи и военным, и самое главное, что по договоренности с офисом уполномоченного по правам человека Верховной рады [Дмитрия Лубинца] мы посещаем на взаимной основе военнопленных. Украинская сторона — российских, а я и мои сотрудники — украинских военнослужащих», — сказала омбудсмен.

По ее словам, во время посещения передаются письма для родственников пленников. Москалькова также заявила, что уполномоченные находятся в тесном взаимодействии с компетентными органами. При этом омбудсмен постоянно контактирует с Лубинцом.

Москалькова добавила, что обсуждала с украинским коллегой возможность встречи, в том числе и на других территориях.

Ранее уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заявила, что двое военных срочной службы вернулись из плена Вооруженных сил Украины, и добавила, что бойцы находятся в безопасности, им оказывается помощь.