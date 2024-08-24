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21:39, 24 августа 2024Бывший СССР

Двое российских срочников вернулись из украинского плена

Сударенко: 2 челябинских солдат-срочников вернулись из плена ВСУ в рамках обмена

Фото: Alina Smutko / Reuters

Двое военных срочной службы из Челябинской области вернулись из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена. Об этом заявила региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко в Telegram-канале.

«115 военнослужащих срочной службы возвращены из украинского плена. Среди них двое солдат-срочников из Ашинского и Брединского районов, обращения об оказании содействия в поиске которых были у нас в работе», — написала Сударенко.

Она добавила, что бойцы находятся в безопасности, им оказывается помощь. Сударенко поблагодарила Минобороны и всех участников процесса по возвращению российских военнослужащих на Родину.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила возвращение из украинского плена 115 бойцов, захваченных в Курской области. Военнослужащим предстоит пройти реабилитацию.

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      Александра Синицына
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