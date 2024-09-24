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11:05, 24 сентября 2024Среда обитания

Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

Стартап Twelve привлек $645 млн на создание экологически чистого топлива

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Американский стартап Twelve привлек 645 миллионов долларов на создание экологически чистого топлива. Средства пойдут на строительство фабрик для производства устойчивого авиационного топлива из углекислого газа (CO2), сообщает издание ESG Today.

Twelve появилась в 2015 году. Для создания зеленого топлива компания использует электрохимический реактор, который извлекает углекислый газ из отходов или воздуха, а затем отделяет его от воды и производит новые химические вещества. Twelve считает, что новая технология даст производителям из различных секторов возможность отказаться от ископаемого топлива. Сейчас стартап нацелен на развитие в авиационном секторе.

На данный момент Twelve строит свой первый завод по производству авиационного топлива в Вашингтоне, открытие состоится в 2025 году. Выбросы от топлива, которое будут создавать на заводе, должны оказаться на 90 процентов ниже, чем от реактивного.

Ранее стартап из Великобритании Gaussion привлек 12 миллионов долларов. Деньги направят на проект по усовершенствованию аккумуляторов для электрокаров.

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      Александра Качан
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