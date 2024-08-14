Британский стартап привлек миллионы долларов на совершенствование батарей для электрокаров

Британский стартап Gaussion привлек 12 миллионов долларов для проекта по усовершенствованию аккумуляторов для электрокаров. Об этом сообщает ESGtoday.
Полученные средства будут направлены на развитие технологии, позволяющей значительно повысить производительность батарей и обеспечить более быструю зарядку электро- и гибридных автомобилей. По словам представителей компании, ее технология, использующая магнитный усилитель, позволит ускорить зарядку аккумулятора на 67 процентов.
В компании также уверены, что решение можно применять в электрификации транспорта, строительной технике, горнодобывающей промышленности, систем накопления энергии для жилых домов и коммунального хозяйства.
Ранее российская компания Sitronics Electro создала первый образец зарядной станции для электрокаров. Новые станции получили название eStation Super. Мощность станции составляет до 262 киловатт-час, она позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей. Клиенты смогут приобрести устройство в начале 2025 года.