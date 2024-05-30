Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара
Российская компания Sitronics Electro создала первый образец зарядной станции для электрокаров. Следующим шагом станет серийное производство, об этом сообщает пресс-служба производителя.
Новые станции получили название eStation Super. Компания обещает, что клиенты смогут приобрести устройство в начале 2025 года. Мощность станции составляет до 262 киловатт-час, она позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей. Прибор оснащен автоматической онлайн-диагностикой, с помощью которой можно исправить большинство ошибок без помощи технического персонала.
«eStation Super поддерживает современный режим идентификации "plug & charge", который обеспечивает простой и безопасный способ зарядки электромобилей без захода в мобильное приложение», — добавили в пресс-службе. Представители компании также отметили стильный дизайн устройства, над которым работала студия Артемия Лебедева.
Ранее стало известно, что в России захотели ужесточить правила парковки для водителей электрокаров. Предлагается запретить оставлять электромобиль у зарядных станций без цели зарядки.