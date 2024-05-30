Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара

Компания Sitronics Electro создала образец зарядной станции для электрокара

Российская компания Sitronics Electro создала первый образец зарядной станции для электрокаров. Следующим шагом станет серийное производство, об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новые станции получили название eStation Super. Компания обещает, что клиенты смогут приобрести устройство в начале 2025 года. Мощность станции составляет до 262 киловатт-час, она позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей. Прибор оснащен автоматической онлайн-диагностикой, с помощью которой можно исправить большинство ошибок без помощи технического персонала.

«eStation Super поддерживает современный режим идентификации "plug & charge", который обеспечивает простой и безопасный способ зарядки электромобилей без захода в мобильное приложение», — добавили в пресс-службе. Представители компании также отметили стильный дизайн устройства, над которым работала студия Артемия Лебедева.

Ранее стало известно, что в России захотели ужесточить правила парковки для водителей электрокаров. Предлагается запретить оставлять электромобиль у зарядных станций без цели зарядки.