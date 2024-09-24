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19:53, 24 сентября 2024Мир

В США назвали выгоду России от позиции Запада по Украине

TNI: невнятная позиция Запада дает Кремлю надежду на победу в конфликте

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Невнятная позиция западных стран в отношении образа победы Украины в конфликте с Россией дает Кремлю надежду переиграть союзников Киева. На отсутствие четкой западной политики по Украине указывает американский журнал The National Interest (TNI).

«Настало время, чтобы Соединенные Штаты предложили убедительное видение того, чего они пытаются добиться в украинском конфликте», — пишет TNI.

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По мнению авторов материала, стратегия западных союзников Киева «практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую».

«Она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь. И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет "пересидеть" Запад», — отмечает журнал.

Ранее в комитете Госдумы по международным делам увидели в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского попытку разжечь новую мировую войну.

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      Глеб Бажуткин
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