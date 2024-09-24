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18:08, 24 сентября 2024Россия

В «плане победы» Зеленского увидели попытку разжечь мировую войну

Депутат Журова увидела в «плане победы» Зеленского попытку разжечь мировую войну

Фото: Stringer / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова увидела в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского попытку разжечь мировую войну. В беседе с «Лентой.ру» она понадеялась на то, что у Запада хватит здравого смысла не участвовать в его реализации.

«Украине надо втянуть всех, и Европа озабочена этим. Они стараются следить, чтобы грань не перейти, потому что ввяжутся когда, уже будет совсем все по-другому. И отвечать первыми все равно Европе. Америка, конечно, разжечь это все может, но первой здесь будет Европа, их заставят участвовать в этом во всем как входящих в НАТО. Надеюсь, что у них хватит здравого смысла не делать этого, потому что они высказываются по этому поводу, чувствуют и понимают, что это все крайне опасные попытки. Конечно, все умные люди переживают. Хочется, чтобы историю поизучали, к чему обычно приводит, когда втягивают все европейские страны в заваруху, потому что им есть что делить всегда», — поделилась депутат.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Севим Дагделен заявила о том, что «план победы» Зеленского в действительности представляет собой план начала мировой войны, так как, согласно ему, США и страны НАТО должны полноценно участвовать в войне на Украине.

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