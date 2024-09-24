Депутат Дагделен: план Зеленского представляет на деле план мировой войны

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского, который он собирается предложить американскому лидеру Джо Байдену в действительности представляет собой план начала мировой войны. Об этом написала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Севим Дагделен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«"План победы" Зеленского над ядерной державой Россией — это план мировой войны. Для "победы" Украины США и страны НАТО должны полноценно участвовать в войне на Украине», — рассказала политик.

Дагделен подчеркнула, что большинство населения Германии выступает против подобных инициатив и хочет скорейшего окончания конфликта. По ее словам, правящей в ФРГ коалиции необходимо перестать «игнорировать большинство» и начать проводить внешнюю политику в соответствии с реальными желаниями общества.

Ранее журналисты издания The American Conservative (TAC) написали в колонке для газеты, что в «плане победы» Зеленского нет пути к завершению конфликта. Обозреватели предполагают, что подобная инициатива вновь представляет собой список требований к союзникам Украины, таких как поставки оружия и членство в Евросоюзе и НАТО. Последнее, как считают авторы материала, никак не приведет к прекращению боевых действий.