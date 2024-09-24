TAC: в «плане победы» Зеленского нет пути к завершению конфликта

В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского нет пути к завершению конфликта. Заявления украинского лидера об успехе в борьбе с Россией раскритиковали журналисты издания The American Conservative (TAC), которое базируется в США.

«И хотя детали плана еще не были приведены, СМИ раскрыли его описание. Похоже, что в нем нет никакого пути к победе и нет плана в принципе», — отмечается в статье.

Обозреватели журнала предполагают, что план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставки оружия и членство в Евросоюзе и НАТО. Последнее, как считают авторы материала, никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку Москва не позволит Киеву вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев. Также он снова анонсировал обсуждение «плана победы» с властями США. Он отметил, что осталось мало времени на решение исхода боевых действий.

В ответ на это эксперт Александр Меркурис назвал цель «плана победы» Зеленского. По его словам, украинский лидер рассчитывает, что план поможет ему удостовериться в том, что он находится под протекцией США.

При этом в Белом доме уточнили, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским мирный план по Украине 26 сентября.