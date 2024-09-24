Меркурис: Зеленский рассчитывает, что «план победы» обеспечит ему протекцию США

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube назвали цель «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинский лидер рассчитывает, что план поможет ему удостовериться в том, что он находится под протекцией США. «Это будет означать, что ему больше не придется беспокоиться о потенциальных переворотах в Киеве, потому что никто не начнет переворот, если знает, что Запад будет против этого», — сказал он.

Эксперт отметил, что глава Украины хочет сохранить свое политическое влияние в стране. Он добавил, что «план победы» на самом деле является планом выживания Зеленского.

Меркурис считает, что поддержка западных стран позволит президенту Украины безопасно покинуть страну в случае тотального поражения ВСУ. По его мнению, Зеленский надеется, что Запад продолжит воспринимать его как союзника, «если дело дойдет до последнего этапа, когда российская армия практически будет штурмовать Киев».

Ранее Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта на Украине. Украинский лидер отметил, что осталось мало времени на решение исхода боевых действий. Также Зеленский вновь анонсировал обсуждение «плана победы» с властями США.