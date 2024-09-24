Археологи неожиданно нашли кельтский шлем возрастом 2300 лет

В Польше нашли бронзовый шлем кельтов, изготовленный 2300 лет назад

Археологи неожиданно нашли кельтский шлем на горе Лыса-Гура, расположенной в северной части Польши. Об этом сообщает Live Science.

Находка имеет важное историческое значение, поскольку до этого исследователи считали, что кельты жили только на юге Польши. Бронзовый артефакт возрастом 2300 лет стал первым свидетельством того, что этот народ жил и на северных территориях страны. Руководитель раскопок Варфоломей Качиньский предположил, что кельты заселили северо-восточные территории ради защиты залежей янтаря, которым активно торговали.

Шлем изготовлен из бронзового листа. Изначально он был обтянут тканью или кожей. Отмечается, что подобные артефакты находили в княжеских захоронениях. По словам Качиньского, шлем защищал своего владельца в бою и демонстрировал окружающим его высокое положение в обществе.

За последние несколько месяцев археологи обнаружили на Лыса-Гуре около 300 исторических предметов. В том числе им удалось раскопать четыре железных топора и железный меч. Теперь исследователи предполагают, что именно кельты развивали металлургию в этом регионе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании археолог-любитель нашел тысячелетнее кольцо коренного народа Шотландии пиктов в последний день раскопок. Профессор археологии определил, что найденному украшению минимум тысяча лет.