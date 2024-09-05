Пожилой археолог-любитель нашел тысячелетнее кольцо древнего народа

В Шотландии пожилой мужчина нашел тысячелетнее кольцо пиктов

В Великобритании археолог-любитель нашел тысячелетнее кольцо коренного народа Шотландии пиктов в последний день раскопок. Об этом пишет BBC News.

68-летний Джон Ральф называет себя энтузиастом-волонтером. Он вышел на пенсию и решил поучаствовать в раскопках в шотландском городе Бургхеде. Пожилой мужчина рассказал, что за последние две недели он много раз находил различные предметы, однако среди них не оказалось ничего ценного. По его словам, археологи даже стали говорить, что у него талант к поиску блестящих камешков.

Когда Ральф нашел кольцо, он даже не думал, что оно что-то значит. Как отмечает мужчина, он заметил украшение, когда расчищал пол в одном из древних зданий.

Профессор археологии Гордон Нобл определил, что найденному кольцу минимум тысяча лет и оно изготовлено пиктами — народом, предположительно, кельтского происхождения, населявшим север Британских островов. Нобл отметил, что, хотя кольцо и пролежало в земле долгое время, на нем еще можно увидеть отблеск оправы из граната.

Ранее сообщалось, что в Осло, Норвегия, археологи нашли под водой железную перчатку, датируемую XIV веком. Отмечается, что за это время перчатка утратила свою первоначальную форму и ее идентифицировали по отпечатку, который она оставила.