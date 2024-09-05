Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:17, 5 сентября 2024Из жизни

Пожилой археолог-любитель нашел тысячелетнее кольцо древнего народа

В Шотландии пожилой мужчина нашел тысячелетнее кольцо пиктов

Фото: Ewen Rennie / Wikimedia

В Великобритании археолог-любитель нашел тысячелетнее кольцо коренного народа Шотландии пиктов в последний день раскопок. Об этом пишет BBC News.

68-летний Джон Ральф называет себя энтузиастом-волонтером. Он вышел на пенсию и решил поучаствовать в раскопках в шотландском городе Бургхеде. Пожилой мужчина рассказал, что за последние две недели он много раз находил различные предметы, однако среди них не оказалось ничего ценного. По его словам, археологи даже стали говорить, что у него талант к поиску блестящих камешков.

Когда Ральф нашел кольцо, он даже не думал, что оно что-то значит. Как отмечает мужчина, он заметил украшение, когда расчищал пол в одном из древних зданий.

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Профессор археологии Гордон Нобл определил, что найденному кольцу минимум тысяча лет и оно изготовлено пиктами — народом, предположительно, кельтского происхождения, населявшим север Британских островов. Нобл отметил, что, хотя кольцо и пролежало в земле долгое время, на нем еще можно увидеть отблеск оправы из граната.

Ранее сообщалось, что в Осло, Норвегия, археологи нашли под водой железную перчатку, датируемую XIV веком. Отмечается, что за это время перчатка утратила свою первоначальную форму и ее идентифицировали по отпечатку, который она оставила.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

      Немецкая полиция начала операцию возле генконсульства Израиля

      Российский генерал заявил о попытках ВСУ завести людей и продвинуться в Курской области

      Алаудинов заявил о победе России в СВО

      Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

      Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

      Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

      Путин рассказал о встрече с Дуровым

      Путин указал на одну из ошибок США

      Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше