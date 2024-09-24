Армения и Азербайджан обсудят мирный договор в Женеве

Спикеры парламентов Армении и Азербайджана обсудят мирный договор в Женеве

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова обсудят мирный договор в Женеве в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Межпарламентского союза (МПС) Томаса Фитцсимонса.

Фитцсимонс сообщил, что спикеры парламентов Армении и Азербайджана встретятся на полях 149-й ассамблеи МПС в Женеве с 13 по 17 октября. Точная дата встречи на данный момент не известна.

«Их встреча призвана привнести элемент парламентской дипломатии в мирные усилия в регионе», — подчеркнул пресс-секретарь МПС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неадекватным ответ Армении о мире. По словам Алиева, он ждал дальнейших шагов и быстрого ответа от Армении после отправки проекта мирного соглашения в Ереван.