Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 24 сентября 2024Мир

Армия Израиля ликвидировала командира ракетных сил «Хезболлы»

В Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» аль-Кубайси

Фото: Hasan Shaaban / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате авиаудара ликвидировала командира ракетных сил ливанского движения «Хезболла» Ибрагима аль-Кубайси при ударе по Бейруту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Во время нанесения удара в этом месте присутствовали также другие ключевые командиры ракетных сил "Хезболлы"», — добавили в пресс-службе.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Израильские военные отметили, что операцией ВВС Израиля руководила разведка страны. Уточняется, что были атакованы пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше