Армия Израиля ликвидировала командира ракетных сил «Хезболлы»

В Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» аль-Кубайси

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате авиаудара ликвидировала командира ракетных сил ливанского движения «Хезболла» Ибрагима аль-Кубайси при ударе по Бейруту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Во время нанесения удара в этом месте присутствовали также другие ключевые командиры ракетных сил "Хезболлы"», — добавили в пресс-службе.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Израильские военные отметили, что операцией ВВС Израиля руководила разведка страны. Уточняется, что были атакованы пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.