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12:39, 24 сентября 2024Мир

Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале израильской армии.

«За ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам объектов террористов "Хезболлы" в рамках операции "Стрелы Севера"», — сообщили в ЦАХАЛ.

Израильские военные отметили, что операцией ВВС Израиля руководила разведка страны. Уточняется, что ЦАХАЛ атаковал пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.

Ранее «Хезболла» заявила, что нанесла удары по аэропорту и авиабазе в Израиле. Группировка назвала атаку ответной мерой, направленной на защиту Ливана и его народа.

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      Виктория Кондратьева
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