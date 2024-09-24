Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале израильской армии.

«За ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам объектов террористов "Хезболлы" в рамках операции "Стрелы Севера"», — сообщили в ЦАХАЛ.

Израильские военные отметили, что операцией ВВС Израиля руководила разведка страны. Уточняется, что ЦАХАЛ атаковал пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.

Ранее «Хезболла» заявила, что нанесла удары по аэропорту и авиабазе в Израиле. Группировка назвала атаку ответной мерой, направленной на защиту Ливана и его народа.