«Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

«Хезболла» заявила о ночных ракетных ударах по аэропорту и авиабазе Израиля

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» заявила, что нанесла удары по аэропорту и авиабазе в Израиле. Движение назвало атаку ответной мерой, направленной на защиту Ливана и его народа. Армия обороны Израиля в свою очередь сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги.

«Хезболла» заявила об ударах ракетами «Фади-1» и «Фади-2»

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление группировки, «Хезболла» атаковала военный аэропорт Мегиддо на севере Израиля и авиабазу Рамат-Давид военно-воздушных сил ЦАХАЛ. Кроме того, по данным движения, был прилет по предприятию по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон в 60 километрах от границы.

Утверждается, что для атаки использовались ракеты «Фади-1» и «Фади-2». По данным корреспондента Al Jazeera, ракеты были запущены с юга Ливана. «Хезболла» назвала удары по Израилю мерой по защите народа Ливана.

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Армия обороны Израиля в ночь на 24 сентября трижды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северной части страны, где страна граничит с Ливаном.

ЦАХАЛ заявлял о наступательной операции в Ливане

В понедельник, 23 сентября, глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о начале «упреждающей наступательной операции» против «Хезболлы».

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит массированные удары по объектам террористов, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане. Подробности будут опубликованы позднее», — говорилось в сообщении. По данным Халеви, Израиль вскоре перейдет к «следующим фазам», другие подробности не сообщаются.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По словам Нетаньяху, группировка разместила его в «гостиных и гаражах».