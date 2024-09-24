Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 24 сентября 2024Мир

«Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

«Хезболла» заявила о ночных ракетных ударах по аэропорту и авиабазе Израиля

Фото: Baz Ratner / AP

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» заявила, что нанесла удары по аэропорту и авиабазе в Израиле. Движение назвало атаку ответной мерой, направленной на защиту Ливана и его народа. Армия обороны Израиля в свою очередь сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги.

«Хезболла» заявила об ударах ракетами «Фади-1» и «Фади-2»

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление группировки, «Хезболла» атаковала военный аэропорт Мегиддо на севере Израиля и авиабазу Рамат-Давид военно-воздушных сил ЦАХАЛ. Кроме того, по данным движения, был прилет по предприятию по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон в 60 километрах от границы.

Утверждается, что для атаки использовались ракеты «Фади-1» и «Фади-2». По данным корреспондента Al Jazeera, ракеты были запущены с юга Ливана. «Хезболла» назвала удары по Израилю мерой по защите народа Ливана.

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Армия обороны Израиля в ночь на 24 сентября трижды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северной части страны, где страна граничит с Ливаном.

ЦАХАЛ заявлял о наступательной операции в Ливане

В понедельник, 23 сентября, глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о начале «упреждающей наступательной операции» против «Хезболлы».

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит массированные удары по объектам террористов, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане. Подробности будут опубликованы позднее», — говорилось в сообщении. По данным Халеви, Израиль вскоре перейдет к «следующим фазам», другие подробности не сообщаются.

Материалы по теме:
«Враг моего врага — мой друг» Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами, готовыми начать войну?
«Враг моего врага — мой друг»Почему Иран и Израиль забыли о дружбе и стали злейшими врагами, готовыми начать войну?
17 апреля 2024
«Мы не такие, как американцы» Какие операции проводят по всему миру иранские спецслужбы и как США охотятся на их лидеров?
«Мы не такие, как американцы»Какие операции проводят по всему миру иранские спецслужбы и как США охотятся на их лидеров?
18 апреля 2024

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По словам Нетаньяху, группировка разместила его в «гостиных и гаражах».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Бессонница лишила женщину работы и друзей

      Российские морпехи вступили в бой с украинскими разведчиками под Курском

      Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова о его отце

      В ВСУ заявили о продвижении ВС России в Угледаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше