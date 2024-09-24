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07:40, 24 сентября 2024Мир

«Хезболла» нанесла удары по Израилю

«Хезболла» заявила о ракетных ударах по аэропорту и авиабазе Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по аэропорту и авиабазе Израиля. Заявление организации приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о базе военно-воздушных сил ЦАХАЛ Рамат-Давид и военному аэродрому Мегиддо на севере Израиля. Для удара использовались ракеты «Фади-1» и «Фади-2».

Ранее в Израиле ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов ЦАХАЛ по объектам шиитского движения. При этом утверждалось, что решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения.

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      Евгений Силаев
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