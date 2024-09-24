«Хезболла» нанесла удары по Израилю

«Хезболла» заявила о ракетных ударах по аэропорту и авиабазе Израиля

Шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по аэропорту и авиабазе Израиля. Заявление организации приводит ТАСС.

Уточняется, что речь идет о базе военно-воздушных сил ЦАХАЛ Рамат-Давид и военному аэродрому Мегиддо на севере Израиля. Для удара использовались ракеты «Фади-1» и «Фади-2».

Ранее в Израиле ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов ЦАХАЛ по объектам шиитского движения. При этом утверждалось, что решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения.