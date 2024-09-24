Армия России поразила оборонное предприятие на Украине

Минобороны России заявило о поражении предприятия ОПК на Украине

Российская армия нанесла поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, которое производило и осуществляло обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии атакованы объекты энергетической отрасли, инфраструктура военного аэродрома, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, а также бойцы и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149-ти районах.

В ведомстве добавили, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 26 436 единиц военной автомобильной спецтехники, 15 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 343 танка и других боевых бронемашины, 579 зенитных ракетных комплексов, 32 187 беспилотников, а также 646 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина ослабила свои позиции на ключевых направлениях зоны СВО. При этом Российская армия, по его словам, только ускорила наступательные операции.