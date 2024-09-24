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12:21, 24 сентября 2024Россия

Армия России поразила оборонное предприятие на Украине

Минобороны России заявило о поражении предприятия ОПК на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, которое производило и осуществляло обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии атакованы объекты энергетической отрасли, инфраструктура военного аэродрома, два цеха производства и пункт сборки беспилотников, склад горюче-смазочных материалов, а также бойцы и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149-ти районах.

В ведомстве добавили, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 26 436 единиц военной автомобильной спецтехники, 15 150 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 343 танка и других боевых бронемашины, 579 зенитных ракетных комплексов, 32 187 беспилотников, а также 646 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина ослабила свои позиции на ключевых направлениях зоны СВО. При этом Российская армия, по его словам, только ускорила наступательные операции.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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